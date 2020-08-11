«Интер» может пригласить Сержиу Консейсау на пост главного тренера

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить миланский «Интер», утверждает Football Italia со ссылкой на A Bola.
По данным источника, генеральный директор миланцев Беппе Маротта внёс Консейсау в список из возможных преемников нынешнего главного тренера — Антонио Конте. Сумма отступных в контракте Консейсау с «Порту» составляет € 20 млн.
Сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть пост.
45-летний Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года и привёл клуб к двум чемпионским титулам. В бытность футболистом выступал за «Интер» с 2001 по 2003 год.
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