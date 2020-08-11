Арбитр Федотов объяснил удаление Слуцкого в матче «Рубин» — «Локомотив»

Арбитр Игорь Федотов объяснил удаление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в перерыве матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
«Скорее всего, когда команды уходили на перерыв, Слуцкий что-то сказал Иванову. Наверняка с матом и оскорблениями. Но карточку в подбритунном помещении, по правилам, показывать нельзя – это нужно делать на поле. Думаю, Иванов пообещал Слуцкому, что удалит. Так что при выходе на второй тайм Иванов стоял с красной карточкой в руках. По манере он всё сделал правильно – послушал Слуцкого, они друг другу что-то пытались объяснить, а потом – красная за то, что было в перерыве.
А фол на Смолове – чистая красная, там лишение явной возможности забить гол. Что смотрели вместо этого, не знаю", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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