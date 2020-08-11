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Арбитр Федотов: мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит!

Арбитр Федотов: мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит!
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов высказался о судейских ошибках в последних матчах Российской Премьер-Лиги.

«Это беда. Ловлю себя на мысли, что мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит! Они просто не знают, что делать. Вопросы надо Калошину задавать – этот серый кардинал идёт по головам! Ну не могли же арбитры взять и разучиться судить? Такого не бывает! Значит, им вдолбили в голову, что надо делать всё по-новому, иначе они судить не будут. А перестроиться они не могут», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате России начался 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА (0:2). Сегодня, 11 августа, завершился 1-й тур Российской Премьер-Лиги.

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