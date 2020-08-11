«Рубин» – «Спартаку»: я знаю, что ты чувствуешь

Казанский «Рубин» после матча 1-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2) обратился к московскому «Спартаку», стартовавшему с ничьей во встрече с «Сочи» (2:2).

Пресс-служба «Рубина» ретвитнула пост «Спартака» в «Твиттере» «Сезон новый, порядки старые», использовав мем I know that feel bro (Я знаю, что ты чувствуешь. — Пер. с англ. «Чемпионата»).

Напомним, представители «Спартака» крайне недовольны судейством в матче с «Сочи». В ходе встречи спартаковцы вели со счётом 2:0, но сочинский клуб ушёл от поражения благодаря двум 11-метровым.

«Рубин» недоволен судейством в матче с «Локомотивом». В первом тайме форвард казанцев Иван Игнатьев упал в штрафной «Локомотива» после контакта с вратарём «железнодорожников» Маринато Гильерме. После этого арбитр Сергей Иванов в перерыве матча удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, а во втором тайме — защитника казанского клуба Сильвие Бегича.