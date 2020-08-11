«Рубин» – «Спартаку»: я знаю, что ты чувствуешь

Казанский «Рубин» после матча 1-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2) обратился к московскому «Спартаку», стартовавшему с ничьей во встрече с «Сочи» (2:2).
Пресс-служба «Рубина» ретвитнула пост «Спартака» в «Твиттере» «Сезон новый, порядки старые», использовав мем I know that feel bro (Я знаю, что ты чувствуешь. — Пер. с англ. «Чемпионата»).
Напомним, представители «Спартака» крайне недовольны судейством в матче с «Сочи». В ходе встречи спартаковцы вели со счётом 2:0, но сочинский клуб ушёл от поражения благодаря двум 11-метровым.
«Рубин» недоволен судейством в матче с «Локомотивом». В первом тайме форвард казанцев Иван Игнатьев упал в штрафной «Локомотива» после контакта с вратарём «железнодорожников» Маринато Гильерме. После этого арбитр Сергей Иванов в перерыве матча удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, а во втором тайме — защитника казанского клуба Сильвие Бегича.
- 12 августа 2020
-
00:14
-
00:09
- 11 августа 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:51
-
23:46
-
23:29
-
23:29
-
23:17
-
23:06
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:28
-
22:24
-
22:03
-
21:57
-
21:35
-
21:28
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:02