Леонид Слуцкий призвал отстранить от работы главного арбитра матча «Рубин» — «Локомотив»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий обратился с призывом отстранить от работы главного арбитра матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2) Сергея Иванова. Напомним, в перерыве встречи наставник казанской команды был удалён.

«Вот спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Кашшаи, пусть он даст оценку, был пенальти или не было. Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было. Притом ещё раз говорю, что более очевидный пенальти сложно придумать. Когда фол был со стороны двух игроков команды «Локомотива», — приводит слова специалиста официальный сайт «Рубина».