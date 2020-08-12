Определились полуфинальные пары Лиги Европы

В Лиге Европы определились все участники 1/2 финала. Борьбу за трофей продолжат испанская «Севилья», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Интер» и украинский «Шахтёр».

16 августа в первом полуфинале встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Матч состоится в немецком городе Кёльн на стадионе «Райн-Энерги».

17 августа за выход в полуфинал поспорят «Интер» и «Шахтёр». Матч состоится в немецком городе Дюссельдорф на стадионе «Эсприт-Арена».

Все четыре клуба ранее уже становились победителями Лиги Европы. «Севилья» становилась победителем Лиги Европы пять раз, и это рекорд турнира. «Интер» выигрывал турнир трижды. «Манчестер Юнайтед» и «Шахтёр» являются однократными победителями Лиги Европы.