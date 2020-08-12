«Краснодар» стартует в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф
«Краснодар» начнёт выступление в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 с раунда плей-офф.
Это стало возможным, так как победителем Лиги Европы точно станет команда, получившая путёвку в групповой этап Лиги чемпионов через чемпионат страны. В полуфинал турнира вышли: «Севилья» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтёр» (Украина) и «Интер» (Италия). Таким образом, французский «Ренн» избежит участия в квалификации и попадёт напрямую в группу. Благодаря этому «Краснодар» не сыграет в третьем раунде квалификации, а сыграет сразу в раунде плей-офф.
Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на третье месте в Российской Премьер-Лиги. Прямые путёвки в групповой этап Лиги чемпионов получили «Зенит» и «Локомотив».
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