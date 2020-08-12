Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» лидирует после 1-го тура

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 1-го тура.
Нынешний розыгрыш чемпионата открывал матч «Химки» — ЦСКА. «Армейцы» оказались сильнее новичков РПЛ (2:0) и заняли 3-е место в турнирной таблице.
«Краснодар» в 1-м туре встречался с «Уфой». «Быки» на выезде разгромили уфимскую команду со счётом 3:0 и стали лидерами турнирной таблицы чемпионата России. Действующий чемпион страны, петербургский «Зенит», обыграл «Ротор» в Волгограде (2:0).
«Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0) и оказался в первой четвёрке турнирной таблицы. «Урал» дома проиграл московскому «Динамо» (0:2), «Ростов» уступил «Тамбову» (0:1). «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в Москве (2:2), тульский «Арсенал» и «Ахмат» также не смогли выявить победителя (0:0).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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