Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» лидирует после 1-го тура

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 1-го тура.



Нынешний розыгрыш чемпионата открывал матч «Химки» — ЦСКА. «Армейцы» оказались сильнее новичков РПЛ (2:0) и заняли 3-е место в турнирной таблице.



«Краснодар» в 1-м туре встречался с «Уфой». «Быки» на выезде разгромили уфимскую команду со счётом 3:0 и стали лидерами турнирной таблицы чемпионата России. Действующий чемпион страны, петербургский «Зенит», обыграл «Ротор» в Волгограде (2:0).



«Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0) и оказался в первой четвёрке турнирной таблицы. «Урал» дома проиграл московскому «Динамо» (0:2), «Ростов» уступил «Тамбову» (0:1). «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в Москве (2:2), тульский «Арсенал» и «Ахмат» также не смогли выявить победителя (0:0).



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.