Глушаков: могу уехать очень далеко

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о том, где может продолжить карьеру.

«Мое будущее? Пока в невесомости, работаем над этим. Трансферное окно еще будет долго открыто, рассматриваем разные варианты. Ведутся переговоры с различными клубами. Какие команды в приоритете? Посмотрим, я сейчас тренируюсь, но не знаю, где в итоге буду играть. Можно остаться тут, а можно уехать очень далеко», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата», за который провёл 24 матча и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 годы Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, а с 2005 по 2013 — за московский «Локомотив».