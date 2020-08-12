«Беневенто» представил Глика в образе героя «Фантастической четвёрки»

Итальянский клуб «Беневенто» подписал контракт с польским защитником Камилом Гликом. Срок действия соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.
Клуб оригинально представил новичка, разместив в «Твиттере» картинку, на которой Глик изображён в виде Существа из команды супергероев «Фантастическая четвёрка». Подпись «The Glik» сделана по аналогии с «The Thing»' (существо — англ.).
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Беневенто».
Предыдущим клубом Камила Глика был «Монако», за который он играл с 2016 года и в составе которого стал чемпионом Франции в сезоне-2016/2017, выиграв, таким образом первый командный трофей в профессиональной карьере. В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Глик провёл за «Монако» 23 матча и забил один мяч. Ранее он уже выступал в Италии, отыграв несколько сезонов за «Палермо», «Бари» и «Торино».
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