«Спартак» является фаворитом в борьбе за Лала
Московский «Спартак» является фаворитом в борьбе за защитника «Страсбурга» Кенни Лала, сообщает Le10sport.com.
Сообщается, что красно-белые активизировались в переговорах о трансфере 28-летнего француза. Французскому клубу пока не поступало конкретного предложения, но обсуждения уже ведутся 10 августа и проходят удачно.
Ранее сообщалось об интересе к Лала со стороны французского клуба «Марсель» и немецкого «Аугсбурга».
Контрактное соглашение Кенни Лала со «Страсбургом» рассчитано до 2021 года. Он выступает за клуб с 2017 года. В минувшем сезоне провёл 25 матчей во французской Лиге 1, забил 2 гола (оба – с пенальти), отдал 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку.
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