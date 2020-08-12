«Спартак» является фаворитом в борьбе за Лала

Московский «Спартак» является фаворитом в борьбе за защитника «Страсбурга» Кенни Лала, сообщает Le10sport.com.

Сообщается, что красно-белые активизировались в переговорах о трансфере 28-летнего француза. Французскому клубу пока не поступало конкретного предложения, но обсуждения уже ведутся 10 августа и проходят удачно.

Ранее сообщалось об интересе к Лала со стороны французского клуба «Марсель» и немецкого «Аугсбурга».

Контрактное соглашение Кенни Лала со «Страсбургом» рассчитано до 2021 года. Он выступает за клуб с 2017 года. В минувшем сезоне провёл 25 матчей во французской Лиге 1, забил 2 гола (оба – с пенальти), отдал 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку.