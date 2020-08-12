Кадровые изменения в «Спартаке» и 5 овертаймов в игре «Тампа» — «Коламбус». Главное к утру

Определились все финалисты Лиги Европы, «Тампа» провела пять овертаймов с «Коламбусом», «Локомотив» обыграл «Рубин» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Шамиль Газизов отреагировал на слова судей после матча «Спартак» — «Сочи»
2. Лионель Месси купил пентхаус в Милане. Сообщалось, что игрока хочет подписать «Интер».
3. «Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ.
4. Слуцкий: арбитр не назначил очевидный пенальти. Это предвзятость или низкая квалификация?.
5. Определились полуфинальные пары Лиги Европы.
6. «Тампе» понадобилось пять овертаймов, чтобы обыграть «Коламбус».
7. «Спартак» является фаворитом в борьбе за Лала.
8. «Краснодар» стартует в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф.
9. «Спартак» назначил нового спортивного директора. Он уже заблокировал трансфер Гуги.
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