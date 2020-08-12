Дзюба: всех с победой, идём дальше! Себа — умничка, очень рад за тебя

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0), который состоялся накануне, 11 августа, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.



«Всех с победой, идём дальше! Себа – умничка, очень рад за тебя», — написал Дзюба.



Напомним, на 21-й минуте встречи Дзюба открыл счёт, забив после передачи от партнёра по атаке Себастьяна Дриусси. Во втором тайме, на 79-й минуте, аргентинец удвоил преимущество петербургской команды.



«Зенит» завоевал титул чемпиона России в сезоне-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса кампания в Футбольной национальной лиге завершилась досрочно. По её итогам «Ротор» и «Химки» вышли в Премьер-Лигу.

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