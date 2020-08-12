Леонид Слуцкий объяснил, почему его удалил судья Иванов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, за что арбитр Сергей Иванов удалил его с поля в начале второго тайма матча с «Локомотивом» (0:2).

Отметим, что в перерыве специалист спорил с судьёй встречи по поводу столкновения в штрафной «Локомотива» нападающего Ивана Игнатьева и вратаря Маринато Гильерме.

«Когда тебе на чёрное говорят белое в категоричной форме, естественно, ты не очень с этим согласен и говоришь какие-то достаточно резкие слова. Я признаю, что я их произнёс, потому что когда из тебя начинают делать идиота и оправдываться… Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверное, эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я.

Я был готов к тому, что если он признает ошибку, то никаких вопросов нет. Но когда он стал говорить, что не было пенальти… Ты и так убил команду, ты лишил нас в первой игре возможных очков, всего остального. А зачем дальше делать из нас идиотов, говорить, что не было пенальти, я всё посмотрел. Конечно, если ты видишь белую табличку, а он говорит чёрная, то нужно прийти к какому-то консенсусу. Что ещё говорить?" — приводятся слова тренера на официальном сайте «Рубина».