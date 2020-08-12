Боец MMA Василевский: Широков — змеёныш. Ударил бы так меня, поплатился бы в ту же секунду

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский раскритиковал бывшего футболиста сборной России Романа Широкова за инцидент в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». Напомним, экс-полузащитник ударил главного судью встречи.



«Удары голыми руками чреваты и опасны. Можно очень неудачно попасть. Не нужно обладать нокаутирующим ударом Тайсона, чтобы убить человека. Глупо так набрасываться на судью, особенно бить. Если хочешь показательно не согласиться, дал бы ему пощёчину. Зачем ещё и пинать? Там же шипы. Широков – змеёныш, неправильно сделал. Может быть, судья действительно был неправ, но он же его не бил.



Уверен, что Широкову никогда не хватило бы душка так сделать, будь напротив профессиональный боец. Просто он понимает, что судья рухнет от его ударчика, а он добьёт ногой. Мне бы он так не сделал. А если бы сделал, поплатился бы в ту же секунду. Безнаказанность определяется тем, кто стоит напротив тебя. Это проявление слабака и труса», — цитирует Василевского «Всёпроспорт.ру».

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