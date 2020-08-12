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Раванелли перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды

Раванелли перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Раванелли был арендован бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе».

«Полузащитник Раванелли ближайшие полгода проведёт в аренде в клубе «Атлетико Паранаэнсе». Арендное соглашение действует до февраля 2021 года, бразильский клуб имеет право воспользоваться опцией выкупа. Желаем удачи Раванелли!" — говорится в сообщении пресс-службы грозненского клуба в «Твиттере».

Раванелли выступает в составе грозненского «Ахмата» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи.

«Ахмат» набрал 31 очко в 20 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.

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