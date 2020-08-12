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Сайманов: помните, что Иванов сотворил в матче «Зенит» – «Спартак»? Сейчас к нам приехал

Сайманов: помните, что Иванов сотворил в матче «Зенит» – «Спартак»? Сейчас к нам приехал
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением по поводу работы рефери Сергея Иванова.

В матче 1-го тура с «Локомотивом» (0:2) Иванов удалил наставника казанской команды Леонида Слуцкого. В перерыве специалист спорил с судьёй встречи по поводу столкновения в штрафной «железнодорожников» нападающего Ивана Игнатьева и вратаря Маринато Гильерме.

«Иванов судил полуфинал Кубка «Зенита» и «Спартака». Помните, что там сотворил? А сейчас к нам приехал. А вспомните нашу первую игру прошлого сезона с «Зенитом» – первый гол был забит с метрового офсайда. Или он некомпетентный, или предвзятый. Если столько ошибок – почему одни и те же арбитры? Иностранные – тоже не выход. Они же как гастарбайтеры, отработают и уедут к себе. Да и все люди, все ошибаются. Когда Кашшаи пришёл, все напряглись, а сейчас поняли – ничего страшного. Он и в России-то был пару раз», — сообщил Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сайманов: на наши просьбы объяснить судейство ответа нет. А Слуцкого уже пригласили на КДК
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