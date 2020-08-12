Сайманов: помните, что Иванов сотворил в матче «Зенит» – «Спартак»? Сейчас к нам приехал

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением по поводу работы рефери Сергея Иванова.
В матче 1-го тура с «Локомотивом» (0:2) Иванов удалил наставника казанской команды Леонида Слуцкого. В перерыве специалист спорил с судьёй встречи по поводу столкновения в штрафной «железнодорожников» нападающего Ивана Игнатьева и вратаря Маринато Гильерме.
«Иванов судил полуфинал Кубка «Зенита» и «Спартака». Помните, что там сотворил? А сейчас к нам приехал. А вспомните нашу первую игру прошлого сезона с «Зенитом» – первый гол был забит с метрового офсайда. Или он некомпетентный, или предвзятый. Если столько ошибок – почему одни и те же арбитры? Иностранные – тоже не выход. Они же как гастарбайтеры, отработают и уедут к себе. Да и все люди, все ошибаются. Когда Кашшаи пришёл, все напряглись, а сейчас поняли – ничего страшного. Он и в России-то был пару раз», — сообщил Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 августа 2020
-
12:26
-
12:24
-
12:13
-
12:06
-
12:04
-
11:44
-
11:42
-
11:21
-
11:11
-
11:06
-
10:53
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
09:54
-
09:43
-
09:33
-
09:33
-
09:22
-
09:20
-
09:05
-
08:24
-
06:27
-
02:24
-
01:51
-
01:26
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:14
-
00:09
- 11 августа 2020
-
23:55
-
23:52