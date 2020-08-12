Гендиректор «Рубина»: сняться с чемпионата? Да вы что? Мы только крепче будем

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не намерен сниматься с чемпионата России.

Напомним, что после судейского скандала в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) владелец красно-белых Леонид Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата России. Сегодня, 12 августа, Федун заявил, что команда продолжит выступления в лиге.

«Не думал ли «Рубин» о том, чтобы сняться с чемпионата? Да вы что? Нет, конечно, мы только крепче будем! Мы это пройдём. Хорошо, что есть резонанс – мы всё исправим.

«Спартак» – великий клуб, «Рубин» – флагман татарстанского футбола. Куда мы уйдём из-за ошибки судьи? Ничего с «Рубином» не случится»,— сообщил Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.