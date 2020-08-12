Гендиректор «Рубина»: сняться с чемпионата? Да вы что? Мы только крепче будем

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не намерен сниматься с чемпионата России.
Напомним, что после судейского скандала в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) владелец красно-белых Леонид Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата России. Сегодня, 12 августа, Федун заявил, что команда продолжит выступления в лиге.
«Не думал ли «Рубин» о том, чтобы сняться с чемпионата? Да вы что? Нет, конечно, мы только крепче будем! Мы это пройдём. Хорошо, что есть резонанс – мы всё исправим.
«Спартак» – великий клуб, «Рубин» – флагман татарстанского футбола. Куда мы уйдём из-за ошибки судьи? Ничего с «Рубином» не случится»,— сообщил Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 августа 2020
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:19
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
12:33
-
12:26
-
12:24
-
12:13
-
12:06
-
12:04
-
11:44
-
11:42
-
11:21
-
11:11
-
11:06
-
10:53
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
09:54
-
09:43
-
09:33
-
09:33
-
09:22
-
09:20
-
09:05
-
08:24
-
06:27
-
02:24
-
01:51