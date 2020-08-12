Леонид Федун: мы добились главного — грядут изменения в судейской системе

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с заявлением по итогам разбирательств из-за судейства в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного — грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.
Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников! Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах», — цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».
- 12 августа 2020
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