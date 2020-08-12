Сайманов: я видел слёзы на глазах Слуцкого после матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал скандальное судейство в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (0:2).

«Ветераны «Спартака» пишут открытые письма Дюкову? Ну а кто должен ещё? Дюков, Хачатурянц – уважаемые люди, которые долго зарабатывали репутацию. А сейчас на них столько свалилось, ужас. Им это разгребать и разгребать. Думаю, такого у них ещё не было. Мы же просто просим объяснять, показать – ну у вас же VAR. Мы за него платим свои деньги – за обслуживание данного оборудования. Зачем мы его установили за свои деньги, если они его не смотрят? Перепишите протокол. А сейчас VAR не помогает судьям, а прикрывает их.

Думаю, это всё поправят. Но обидно. Я видел слёзы на глазах Слуцкого после матча. Это же огромный труд, люди этим живут. Для Викторовича футбол — это всё, он в нём 24 часа. А потом берут и убивают весь труд. Помните Гончаренко? Действительно, сделайте лицо попроще. Давайте быть более открытыми, никто же не орёт, не дерётся. Объясните просто", — сообщил Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.