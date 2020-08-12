Дмитрий Комбаров объяснил, почему не стал голосовать по поправкам в Конституцию

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, принял ли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.



«Ходил ли на голосование по поправкам в Конституцию? Нет. Для голосования за такие серьёзные вещи нужно изучить Конституцию. Прочитать полностью и не один раз, наверное. Плюс пообщаться с людьми, которые более компетентны в этом вопросе, и уже после этого принять решение – идти или нет, а если голосовать, то как.

Я серьёзно не изучал этот вопрос, не читал новые поправки и считаю, что было бы нечестно идти голосовать, не зная материала», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.



Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».