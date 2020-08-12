Дмитрий Комбаров объяснил, почему не стал голосовать по поправкам в Конституцию
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, принял ли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.
«Ходил ли на голосование по поправкам в Конституцию? Нет. Для голосования за такие серьёзные вещи нужно изучить Конституцию. Прочитать полностью и не один раз, наверное. Плюс пообщаться с людьми, которые более компетентны в этом вопросе, и уже после этого принять решение – идти или нет, а если голосовать, то как.
Я серьёзно не изучал этот вопрос, не читал новые поправки и считаю, что было бы нечестно идти голосовать, не зная материала», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».
- 12 августа 2020
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:19
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
12:33
-
12:26
-
12:24
-
12:13
-
12:06
-
12:04
-
11:44
-
11:42
-
11:21
-
11:11
-
11:06
-
10:53
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
09:54
-
09:43
-
09:33
-
09:33
-
09:22
-
09:20
-
09:05
-
08:24
-
06:27
-
02:24
-
01:51
Партнерский контент