Генеральный директор «Рубина»: у нас худший календарь начала чемпионата

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал календарь казанской команды на старте сезона.

«У нас так получилось, что мы шесть туров сыграем за 19 суток. Мы просто не будем успевать восстанавливаться. У нас худший календарь начала чемпионата. Посмотрим сейчас ещё, что нам КДК по нашему тренеру вынесет. Но мы пройдём это всё. Я хочу собрать всех руководителей клубов, чтобы обсудить все моменты: и судейские, и остальные», — сообщил Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В 1-м туре чемпионата России «Рубин» уступил московскому «Локомотиву» (0:2). В следующем туре Российской Премьер-Лиги казанская команда примет «Урал». Матч пройдёт в субботу, 15 августа.