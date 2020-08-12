Дмитрий Комбаров: стал ли «Спартак» сильнее без ОПГ «Ромашка»? Посмотрите на результаты

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», высказался об изменениях в стане красно-белых.
«Стал ли «Спартак» сильнее без ОПГ «Ромашка»? Что вообще такое ОПГ «Ромашка»? Не было такого. Выдуманная история. Если говорить про меня, брата, Глушакова, то я скучаю по тем временам. А касательно вашего вопроса, давайте смотреть на результат, и всё станет понятно», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Комбаров перешёл в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан красно-белых Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год.
Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».
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