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Вячеслав Малафеев: завершить карьеру пришлось именно из-за здоровья

Вячеслав Малафеев: завершить карьеру пришлось именно из-за здоровья
Футбол / РПЛ 0

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался в социальных сетях о травмах футболистов.

«Футбол — очень травматичный вид спорта. Иногда талантливые футболисты из-за повреждений не могут показать весь потенциал и рано заканчивают играть. Мне в этом плане относительно повезло — за вратарскую карьеру было лишь две серьёзные травмы.

В феврале перед Евро-2004 сломал кисть. Медики поставили крест на моём участии в чемпионате, но я должен был восстановиться и играть! В Бельгии успешно сделали операцию, начал разрабатывать руку и приступил к тренировкам на месяц раньше, чем предписывали врачи. В мае я уже стоял в воротах.

В 2006 году в конце сезона появились показания к операции на паховые кольца. Специально тянул время до отпуска, чтобы не выпасть из игрового графика. В итоге операция и реабилитация прошли в межсезонье и новый сезон я начал в боевой готовности.

К сожалению, завершить карьеру пришлось именно из-за здоровья: всё чаще о себе напоминали икроножные мышцы. Проблемы с ними начались давно и стали результатом и врождённых, и приобретённых особенностей. Плоскостопие, разная длина ног, выдвинутый и менее подвижный таз, сколиоз, игры на обезболивающих из-за болей в спине — всё это привело к тому, что внутренние повреждения икры появлялись на ровном месте. Когда контракт закончился, я не стал его продлевать", — написал Малафеев в "Инстаграме".

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