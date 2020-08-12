Гильерме: Игнатьев потерял контроль над мячом и бросился на меня с риском нанесения травмы

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме разобрал эпизод из вчерашнего выездного матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).
На 24-й минуте матча нападающий хозяев Иван Игнатьев получил передачу и вышел один на один с голкипером «железнодорожников». Форвард попытался обвести Гильерме, однако в итоге в падении попал не по мячу, а по сопернику. Игнатьев посчитал, что после столкновения должен был быть назначен пенальти, однако арбитр принял противоположное решение.
«Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают, непростой и очень неоднозначный. Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», — написал Гильерме в своём «инстаграме».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Rutube-канале «Матч Премьер». Атака «Рубина» со спорным моментом начинается с 3:32.
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