Сергей Пиняев вошёл в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире

Портал Transfermarkt определил стоимость нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева. Впервые в истории отечественного футбола это произошло с игроком младше 16 лет из России.



Первая стоимость 15-летнего футболиста составила € 200 тыс. Таким образом, Пиняев вошёл в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.



Пиняев дебютировал в Футбольной национальной лиге в нынешнем сезоне в матче 1-го тура со «Спартаком-2», который состоялся 1 августа. Юный игрок стал автором голевой передачи меньше чем через минуту после выхода на поле. Спустя неделю Сергей принял участие во встрече 2-го тура с «Томью» и вновь сделал результативный пас (2:0).



Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

15-летний игрок «Чертаново» Пиняев отдал голевую передачу во втором матче подряд