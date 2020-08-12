Радимов: Игнатьев не попал по мячу, ударил по Гильерме. Для меня это не пенальти

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал скандальный эпизод матча первого тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив» (0:2).

На 24-й минуте матча нападающий хозяев Иван Игнатьев получил передачу и вышел один на один с голкипером «железнодорожников». Форвард попытался обвести Гильерме, однако в итоге в падении попал не по мячу, а по сопернику. Игнатьев посчитал, что после столкновения должен был быть назначен пенальти, однако арбитр принял противоположное решение.

«Не понимаю, почему все говорят о пенальти в этом матче? На что все сетуют? Игнатьев не попал по мячу, ударил по Гильерме. Если бы такой пенальти поставили, скандал был бы ещё больший. Для меня это точно не пенальти. Игнатьев поскользнулся и потерял равновесие, обычный игровой стык», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.