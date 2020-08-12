ЦСКА отыгрался с 1:5 и победил «Спартак» в товарищеском матче молодёжных команд

Московские «армейцы» оказались сильнее в дерби со «Спартаком» в матче дублирующих составов.



К 26-й минуте ЦСКА проигрывал «Спартак» со счётом 0:3, на 36-й минуте красно-белые побеждали в матче со счётом 5:1. Однако в дальнейшем ЦСКА удалось перехватить инициативу и выиграть со счётом 6:5.



Голы: Сунгатуллин, 9 (0:1). Вит. Шитов, 23 (0:2). Моргунов, 27 (0:3). Яковлев, 29 (1:3). Вл. Шитов, 35 (1:4). Мельников, 36 (1:5). Аванесян, 37 (2:5). Ушаков, 42 (3:5). Ушаков, 55 (4:5). Пряхин, 60 (5:5). Ушаков, 64 (6:5).



ПФК ЦСКА: Шайхутдинов (Цветков, 46), Кочетков (Каптилович, 46), Лукин (Пилипенко, 46), Першин (Савинов, 46), Пряхин, Аванесян, Дауров, Крачковский, Багринцев (Лобанов, 77), Яковлев, Ушаков.



«Спартак»: Марков (Волков, 46), Генчу, Толстопятов (Безсчастнюк, 46), Моргунов (Татарников, 46), Шайхтдинов (Саумов, 46), Сунгатуллин (Туманян, 46), Ловченков (Репях, 32, Пилипенко, 64), Шильцов (Кутателадзе, 46), Мельников (Лошков, 46), Вит. Шитов (Муталиев, 46), Вл. Шитов (Голятов, 46).