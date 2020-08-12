Николай Левников прокомментировал судейство Казарцева в матче «Спартака» и «Сочи»

Член экспертно-судейской комиссии Николай Левников прокомментировал спорные моменты матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). В матче 1-го тура РПЛ арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти.

«Ключевой момент матча случился на 88-й минуте, когда арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, посчитав, что Жиго нарушает правила. Комиссия единогласно решила, что нарушения не было. Что в момент удара по воротам Жиго не делал никаких действий, не вступал в единоборство, а блокировал мяч. Левой ногой защитник блокирует мяч, а потом происходит так называемое игровое столкновение. Обоим футболистам было его не избежать, поэтому следовало продолжить игру. Мы посчитали, что VAR должен был вмешаться. По нашему мнению, это была ошибка арбитра.



Второй момент случился на 14-й минуте матча. Момент очень сложный для принятия решения арбитром. Комиссия, посмотрев все детали, решила, что у арбитра были основания для назначения одиннадцатиметрового. Защитник „Спартака“ Маслов касается мяча первым, но при этом он сначала подбивает соперника коленом. Комиссия в данном случае поддержала решение судьи. VAR не вмешивается в решение судьи, потому что это не очевидное нарушение правил», — сказал Левников.