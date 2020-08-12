«Шахтёр» поднялся на 14-е место в рейтинге УЕФА, обогнав «Челси»

Донецкий «Шахтёр» после выхода в четвертьфинал Лиги Европы поднялся на 14-ю строчку в клубном рейтинге УЕФА.
В активе горняков 84 очка. «Челси» (83) опустился на 15-е место. На 13-й строчке располагается «Тоттенхэм» (85).
В четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий «Шахтёр» со счётом 4:1 разгромил швейцарский «Базель» и вышел в полуфинал. Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, ему ассистировал Марлос. В середине тайма преимущество украинского клуба увеличил Тайсон с передачи Марлоса. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Алан Патрик, реализовав пенальти. В концовке четвёртый гол забил Додо. У «Базеля» в компенсированное время гол престижа забил Рикки ван Волфсвинкель.
В полуфинале «Шахтёр» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 17 августа.
- 12 августа 2020
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