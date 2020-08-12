Румменигге: в ФИФА думают над вручением «Золотого мяча». Хочу, чтобы его взял Левандовски

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о текущей игровой форме нападающего Роберта Левандовского.



«Недавно я говорил с Джанни Инфантино о том, могут ли вручить индивидуальные награды в этом сезоне. В ФИФА рассматривают возможность вручения „Золотого мяча“. Я хочу, чтобы его получил Роберт Левандовски. Он находится на пике своей карьеры — мы видим это в каждом матче», — приводит слова Румменигге Bild.

Ранее Левандовски вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Польский форвард за всё время выступлений в еврокубке забил 66 мячей. На первом месте в списке — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (131 гол). Следом за ним идёт форвард «Барселоны» Лионель Месси (115). На третьем месте в рейтинге — бывший игрок мадридского «Реала» и немецкого «Шальке» Рауль (71).