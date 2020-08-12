Тренер молодёжки ЦСКА прокомментировал камбэк со счёта 1:5 в матче со «Спартаком»

Старший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Андрей Аксёнов прокомментировал победу над «Спартаком» U19 (6:5) в товарищеском матче.

«Такой ненормальный счёт – сейчас разлетится по интернету. Мы много игроков взяли из школы. Совсем молодые ребята влились в команду. Это хороший материал, но им пока по возрасту тяжеловато соперничать со старшими футболистами. Этим и объясняются определённые проблемы в обороне. Думаю, в ближайшее время мы их решим. Но то, что ребята показали сумасшедший характер, — это огромный плюс.



Когда игра не идёт, что-то не получается, на первый план выходит характер. Ни в коем случае нельзя быть мальчиками для битья. Нужно показывать зубы. Мы им напомнили последнюю игру в Краснодаре, где, проигрывая 0:2, победили – 3:2. Постарались убедить, что ещё не всё потеряно. Перестроили всю линию обороны и добились желаемого результата и качества игры.



Егор Ушаков — мальчишка с очень хорошим потенциалом. Вызывается в сборную своего возраста. Мы тоже на него очень рассчитываем.



«Спартак» – сильнейший раздражитель? Я всегда говорю своим игроками и сегодня сказал: «Ребята, контрольная игра, не контрольная – не имеет значения. Нас показывают на клубном канале, нас смотрят болельщики, а «Спартак» — это всегда «Спартак». Дополнительных слов о настрое не нужно было говорить. Все всё прекрасно понимали. Такие волевые победы особенно ценны для становления молодых футболистов. Через них приходит и укрепляется уверенность в своих силах.



Поздравил ли Гончаренко? У Виктора Михайловича сейчас своей работы много, но думаю, что при встрече мы обязательно обсудим этот матч», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Молодёжная команда ЦСКА обыграла «Спартак», уступая со счётом 1:5 к 36-й минуте. Хет-трик оформил Егор Ушаков.