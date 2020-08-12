Экс-игрок сборной Германии: если бы Неймар стоил £ 200 млн, Роналдиньо был бы бесценным

Бывший полузащитник «Штутгарта» и сборной Германии Роберто Хильберт, выступающий за «Гройтер», рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.



«Лучшим футболистом, против которого я играл, был Роналдиньо. Это лучший игрок в истории. Он всегда был быстрым, сильным и радостным. „Штутгарт“ играл против „Барселоны“, и всё сложилось не так хорошо для нас, но это был неоценимый опыт! Я пытался оставить его, но сделать это было непросто.



Роналдиньо и Франк Рибери играют в футбол для развлечения и не воспринимают это как работу. Они счастливы просто быть на поле и играть. Они чувствуют футбол сердцем и играют в своё удовольствие. Они есть талант, они делают то, что другие не могут.



Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар тоже играют, потому что им это нравится. Они никогда не чувствуют себя не в своей тарелке, и не думаю, что они недостаточно хороши. Они хорошо проводят время. Думаю, Роналдиньо и Роналдо было бы невозможно купить в нынешних условиях рынка. Если бы Неймар стоил £ 200 миллионов (около € 221 миллиона), то Роналдиньо и Роналдо были бы бесценными», — приводит слова Хильберта Goal.com.