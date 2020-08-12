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Первый гол Пиняева в ФНЛ принёс победу «Чертаново» в матче с «Иртышом»

Первый гол Пиняева в ФНЛ принёс победу «Чертаново» в матче с «Иртышом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги омский «Иртыш» уступил «Чертаново». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 17-й минуте встречи при счёте 0:0 вторую жёлтую карточку получил игрок «Иртыша» Кирилл Морозов. Спустя пять минут Илья Молтенинов забил первый гол московской команды. На 64-й минуте встречи нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, вышедший на замену в начале второго тайма, отправил второй мяч в ворота «Иртыша». Этот гол стал для 15-летнего футболиста первым в ФНЛ. В первых двух матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Пиняев отдал результативные передачи.

На 76-й минуте матча Евгений Кузнецов отыграл один мяч. «Чертаново», набрав 6 очков, поднялось на шестое место в таблице ФНЛ. «Иртыш» (0) занимает 21-ю строчку.

ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
12 августа 2020, среда. 16:30 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
1 : 2
Чертаново
Москва
0:1 Молтенинов – 22'   0:2 Пиняев – 64'   1:2 Кузнецов – 76'
Удаления: Морозов – 17' / нет
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