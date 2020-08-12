«Ювентус» объявил об уходе Блеза Матюиди

«Ювентус» на официальном сайте объявил об уходе французского полузащитника Блеза Матюиди из клуба.
«Блез всегда будет в наших сердцах. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, Блез!» — говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба.
Матюиди перешёл в «Ювентус» из «Пари Сен-Жермен» в августе 2017 года. Трансфер французского футболиста обошёлся туринцам в € 20 млн. В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В составе туринского «Ювентуса» Матюиди — чемпион Италии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2017/2018) и Суперкубка страны (2018).
Ранее сообщалось, что Матюиди может продолжить карьеру в «Интер Майами».
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