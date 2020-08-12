«Гиля, я думаю, пенальти». Оздоев обсудил с Гильерме момент с падением Игнатьева

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и голкипер «Локомотива» Гильерме обсудили эпизод из вчерашнего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «железнодорожников» с «Рубином» (2:0) с падением форварда Ивана Игнатьева.
«Ну что, Мага? Пенальти??» — обратился к Оздоеву вратарь на своей странице в «Инстаграме». «Гиля, я думаю, пенальти, я смотрел момент в динамике много раз, плюс ещё Рыбусь делает контакт, как я понимаю. Ну, я не судья и не знаю, как они трактуют такие моменты, раз он говорит нет, значит, нет», — написал в ответ Оздоев.
На 24-й минуте матча нападающий хозяев Иван Игнатьев получил передачу и вышел один на один с голкипером «железнодорожников». Форвард попытался обвести Гильерме, однако в итоге в падении попал не по мячу, а по сопернику. Игнатьев посчитал, что после столкновения должен был быть назначен пенальти, однако арбитр принял противоположное решение.
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