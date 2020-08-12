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Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс заразился коронавирусом

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс заразился коронавирусом.

«Всем привет! Сегодня мне сообщили о положительном результате теста на коронавирус. К счастью, у меня нет никаких симптомов, чувствую себя хорошо. Придётся остаться дома на самоизоляции, пока вирус не отступит. Я с нетерпением жду этого. Хочу как можно скорее присоединиться к команде», — написал Уильямс на своей странице в «Инстаграме».

Ранее «Атлетик» объявил о шести новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе.

«Атлетик» из Бильбао набрал 51 очко в 38 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал мадридский «Реал». Новый сезон в чемпионате Испании стартует 12 сентября.

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