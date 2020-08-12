Газизов подтвердил назначение Акавова главой селекционного отдела «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что Нариман Акавов стал главой селекционного отдела московского клуба.

«Я знаю качества Акавова, знаю его возможности. Сделал ему предложение, он согласился. Надеюсь, наша работа будет плодотворной. Он очень грамотный специалист. К тому же селекционная служба не до конца построена. Надеюсь, что усиление туда тоже будет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сообщалось, что руководство «Спартака» ранее приняло решение расстаться с главой селекционного отдела Антоном Чистяковым, а его место займёт Нариман Акавов.

Бывший селекционер ЦСКА Антон Чистяков стал руководителем селекционной службы ЦСКА в феврале 2020 года.