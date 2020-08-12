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Шамиль Газизов рассказал, почему главный врач «Спартака» покинул клуб

Шамиль Газизов рассказал, почему главный врач «Спартака» покинул клуб
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход из московского клуба врача Михаила Бутовского.

«Бутовский решение уйти принял давно, я попросил его просто отработать. Михаил — серьёзная потеря для «Спартака», но это его выбор. Мы пытались его оставить, но он выбрал такой путь развития своей карьеры. Пожелали ему хорошей работы, всегда будем знать, что работали вместе. Пока у нас в медицинской службе людей хватает. Просто будет распределение обязанностей. Со временем главный врач у клуба появится», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что врач московского «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в казанский «Рубин».

Врач «Спартака» Бутовский покидает клуб
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