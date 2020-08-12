«Геноцид. В форме настоящие бандиты!» Экс-вратарь «Локо» Гомелько – о протестах в Минске

Бывший вратарь «Локомотива» Артём Гомелько прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси.
«Я не политичный человек, но не могу не говорить о том, что происходит. Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН выбегает и бьёт обычных людей, как зверей. На госканалах показывают полнейший бред. Люди разных возрастов пытаются мирно выходить в разных городах страны, хотят справедливых выборов. Нет никаких координаторов.
Бывает, что люди просто гуляют по городу, а их просто берут и забирают, как преступников. Самое печальное, что забирают даже детей, бьют просто так. Какой-то геноцид. Люди просто выходят на мирные митинги! Никого не оскорбляют, не пытаются никого грабить. Довели народ… И это самое печальное. В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты», — сказал Гомелько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В Минске и других городах Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа, не прекращаются массовые акции протеста.
- 12 августа 2020
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