«Оренбург» одержал третью победу подряд в ФНЛ, дома обыграв «Аланию»

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Аланию». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 50-й минуте красную карточку получил защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков. Через 4 минуты полузащитник хозяев Артём Кулишев реализовал одиннадцатиметровый удар и открыл счёт в матче. На 56-й минуте хавбек «Алании» Дмитрий Кобесов был удалён с поля. На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов установил итоговый счёт встречи. Таким образом, «Оренбург» одержал третью победу подряд в Футбольной национальной лиге.



«Оренбург» набрал 9 очков и занял первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (3) — на 16-м месте.