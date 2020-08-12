«Оренбург» одержал третью победу подряд в ФНЛ, дома обыграв «Аланию»
В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Аланию». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 50-й минуте красную карточку получил защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков. Через 4 минуты полузащитник хозяев Артём Кулишев реализовал одиннадцатиметровый удар и открыл счёт в матче. На 56-й минуте хавбек «Алании» Дмитрий Кобесов был удалён с поля. На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов установил итоговый счёт встречи. Таким образом, «Оренбург» одержал третью победу подряд в Футбольной национальной лиге.
«Оренбург» набрал 9 очков и занял первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (3) — на 16-м месте.
- 12 августа 2020
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