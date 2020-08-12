Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» одержал третью победу подряд в ФНЛ, дома обыграв «Аланию»

«Оренбург» одержал третью победу подряд в ФНЛ, дома обыграв «Аланию»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Аланию». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 50-й минуте красную карточку получил защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков. Через 4 минуты полузащитник хозяев Артём Кулишев реализовал одиннадцатиметровый удар и открыл счёт в матче. На 56-й минуте хавбек «Алании» Дмитрий Кобесов был удалён с поля. На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов установил итоговый счёт встречи. Таким образом, «Оренбург» одержал третью победу подряд в Футбольной национальной лиге.

«Оренбург» набрал 9 очков и занял первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (3) — на 16-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
12 августа 2020, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Кулишев – 54' (пен)   2:0 Чуканов – 62'
Удаления: Сиваков – 50' / Кобесов – 56'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020