В раздевалку «Сахалинца» запустили медведя

Пресс-служба любительского клуба «Сахалинец» в «Инстаграме» выложила видео, на котором в раздевалку клуба зашёл дрессированный медведь.

«Немножко разбавили обстановку», — говорится в подписи к видео. В ролике медведь залез на стол посередине комнаты, распугав футболистов. Чуть позже игроки сами подходили к зверю и кормили его.

Ранее Puma объявила о партнёрстве с футбольным клубом «Сахалинец». Договор вступит в силу в сезоне-2020/2021.

Футбольный клуб «Сахалинец» был создан в 2020 году блогером Михаилом Литвиным и базируется в Москве. Команда носит любительский характер. В середине июля команда стала участником скандального матча с «Легионом Динамо» из Махачкалы. В ходе встречи между игроком московской команды и боковым арбитром возник конфликт, и судья ударил футболиста кулаком.