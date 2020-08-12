В раздевалку «Сахалинца» запустили медведя

Пресс-служба любительского клуба «Сахалинец» в «Инстаграме» выложила видео, на котором в раздевалку клуба зашёл дрессированный медведь.
«Немножко разбавили обстановку», — говорится в подписи к видео. В ролике медведь залез на стол посередине комнаты, распугав футболистов. Чуть позже игроки сами подходили к зверю и кормили его.
Ранее Puma объявила о партнёрстве с футбольным клубом «Сахалинец». Договор вступит в силу в сезоне-2020/2021.
Футбольный клуб «Сахалинец» был создан в 2020 году блогером Михаилом Литвиным и базируется в Москве. Команда носит любительский характер. В середине июля команда стала участником скандального матча с «Легионом Динамо» из Махачкалы. В ходе встречи между игроком московской команды и боковым арбитром возник конфликт, и судья ударил футболиста кулаком.
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