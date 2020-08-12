«Барселона» сообщила имя футболиста, который заразился коронавирусом

«Барселона» назвала имя футболиста, который заразился коронавирусной инфекцией. Им оказался защитник Жан-Клер Тодибо. Он находится на самоизоляции.



«Надеемся, Жан-Клер вернётся в строй как можно скорее и мы увидим его на поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны» в «Твиттере».

«Барселона» купила Тодибо у «Тулузы» в январе 2019 года за € 1 млн. Минувшей зимой защитник на правах аренды перешёл в гельзенкирхенский «Шальке-04». В сезоне-2019/2020 Тодибо принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Жан-Клера с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что «Барселоне» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». Матч состоится 14 августа в Лиссабоне.