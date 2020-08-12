Александр Максименко: за ЦСКА точно не сыграю

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко отметил, что никогда не станет играть за ЦСКА.



«Никогда не говори «никогда»… Но за ЦСКА точно не сыграю. Кокорин тоже говорил, что не сыграет за „Спартак“? У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя. Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Есть ожидания от нового сезона, поэтому все вместе будем стараться по максимуму. В каждой игре будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб, достойный только победы», — приводит слова Максименко GQ Russia.

Максименко выступает за основную команду московского «Спартака» с 2016 года.В сезоне-2019/2020 22-летний голкипер принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.