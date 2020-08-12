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Денис Попович: нам говорили, что «СКА-Хабаровск» — хорошая команда, но я этого не увидел

Денис Попович: нам говорили, что «СКА-Хабаровск» — хорошая команда, но я этого не увидел
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович прокомментировал результат матча 3-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровск» (2:0).

«Сегодня мы заслужили три очка. Нам говорили, что «СКА-Хабаровск» — хорошая команда, но я этого не увидел. Честно. Наверное, потому, что «Крылья» сегодня показали хорошую игру. И сегодня мы могли выиграть гораздо крупнее.

Результат хороший. Мы выиграли. У нас стоит задача — вернуться в РПЛ. В команде много игроков. Необходимо время, чтобы сыграться и показать свои сильные стороны. В ФНЛ многие команды обороняются. Но сегодня я этого не увидел. Сегодня было много свободных мест на флангах. Мы ими воспользовались и реализовали свои моменты.

Вопрос моей дальнейшей карьеры решается клубом. Не могу ничего говорить по этому поводу. Если скажу, могут возникнуть проблемы. На сегодняшний момент я здесь, в «Крыльях». Тренируюсь и готов помогать команде на поле. Но что будет дальше — решим вместе с клубом», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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