Казарцев и Еськов не будут работать на матчах 2-го тура РПЛ

Состоялось назначение арбитров на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на матче «Спартак» — «Сочи» (2:2), не получили назначения на встречи тура.
Напомним, Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии были назначены два спорных пенальти, второй из которых — в концовке.
10 августа, Казарцев заявил, что не считает назначение решающего одиннадцатиметрового удара грубой ошибкой, а Еськов признался, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о поведении VAR-ассистента Еськова, который всё время вздыхал во время переговоров с главным судьёй Василием Казарцевым при назначении второго 11-метрового в ворота красно-белых. По мнению Федотова, Еськов понимал, что это ошибка Казарцева.
- 12 августа 2020
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