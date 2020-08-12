«Торпедо» упустило победу над «Акроном» на 86-й минуте
В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.
На 72-й минуте матча полузащитник «Торпедо» Константин Кертанов открыл счёт. Однако за четыре минуты до конца основного времени матча хавбек «Акрона» Артур Газданов сравнял счёт.
После трёх туров «Торпедо», набрав 2 очка, занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» (4) — на 11-м месте.
Результаты других матчей ФНЛ
«Шинник» — «Краснодар 2» — 0:0
«Факел» — «Балтика» — 0:1
В прошлом сезоне «Торпедо» набрало 53 очка и заняло четвёртое место в итоговой таблице ФНЛ. Сезон был завершён досрочно, места команд были распределены по итогам 27 туров.
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