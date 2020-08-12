Сёмин — Фарфану: продолжай играть, сил у тебя много!

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о встрече с бывшим форвардом Джефферсоном Фарфаном.



«Встречался с Джеффом. Он улетает. Удачи тебе, мой друг. Спасибо за пережитые вместе счастливые моменты! Продолжай играть, сил у тебя много!» — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».

Фарфан играл за московский «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка (2019) страны. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.