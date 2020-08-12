«Сомнительные тесты на COVID-19». Тренер «СКА-Хабаровска» — об отсутствии ключевых игроков

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал поражение в матче 3-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

«Хочу поздравить команду соперника с победой. Победа им была нужнее. Мы же не наиграли даже на ничью. В атаке не хватило агрессии и желания выиграть. В обороне была установка напрягать постоянно соперника, не давать делать простые передачи. К сожалению, ее мы не выполнили.

Отсутствие ряда ключевых игроков? У нас сомнительные тесты на COVID-19, поэтому число игроков ограничено", — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 3-м туре Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» одержали победу в матче со «СКА-Хабаровском». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт на 20-й минуте встречи открыл хавбек самарцев Антон Зиньковский. На 34-й минуте «Крылья» увеличили преимущество благодаря автоголу Кирилла Суслова. «Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне ФНЛ.