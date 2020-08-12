Агент: Жамалетдинов подписал контракт с «Уфой» на три года. Евсеев им интересовался

Александр Маньяков, агент нападающего Тимура Жамалетдинова, рассказал о переходе клиента из ЦСКА в «Уфу».
«Подписали контракт с «Уфой» на три года. Зимой Тимур был на просмотре в «Урале», уже тогда Евсеев им интересовался. Сейчас в чемпионате дефицит форвардов с российским паспортом, а Тимур форвард из хорошего клуба. В Лиге чемпионов забивал, в «Лехе» поиграл, который был готов его оставить. У Тимура было желание вернуться в РПЛ. Как только он вернулся в Россию, сразу обсудили вариант с «Уфой», больше ничего и не рассматривали.
«Уфа» — самобытная команда, есть игровой почерк. Лучшие качества Тимура проявляются, когда есть быстрые контратаки, свободные зоны. По стилю команда ему подходит. Сейчас задача — вернуться на уровень, чтобы о нём снова говорили, и приносить пользу «Уфе», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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